شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحسم الجدل حول شراء نادي الزمالك كحق انتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على حسم ما تردد حول شرائه نادي الزمالك كحق انتفاع بعد عدة أزمات يمر بها النادي منذ خسارة دوري أبطال أفريقيا وحل مجلس إدارته وأزمة تجديد عقود اللاعبين، وفي مقدمتهم فرجاني ساسي وأزمة محمود شيكابالا.

وأطلق عماد دربالة، المحلل الرياضي بقناة الزمالك، استفتاء عبر حسابه في تويتر لاستطلاع رأي الجمهور ومعرفة آرائهم حول إمكانية شراء المستشار تركي الشيخ نادي الزمالك كحق انتفاع، وكتب على حسابه: «‏إيه رأيكم في موضوع شراء تركي الشيخ حق انتفاع نادي الزمالك؟ موافق ليه أو رافض ليه؟ أنا عن نفسي محتاج تفاصيل الصفقة قبل ما أقول رأيي».

ليرد تركي آل الشيخ قائلاً: «‏‎لا لا لا محتاج رأيك جدًا جدًا ... لا أستطيع أن أعيش من غير رأيك..! تأليف وكذب عيني عينك ومشكلتي الرئيسيه اني بوضوح قافل الموضوع لكن فعلًا لا أعرف يفهموا كيف».