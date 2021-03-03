شكرا لقرائتكم خبر عن توماس جروتر: لم أحصل على كامل مستحقاتي مع الزمالك حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري توماس جروتر، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، إنه يتابع أخبار القلعة البيضاء والتي كان آخرها مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة.

وأضاف توماس جروتر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «كنت محبا لمصر والتواجد فيها، وأحرص على متابعة أخبار الزمالك ومشاهدة مبارياته، ورأيت جنش الذي دافع عن عرين الزمالك في آخر مباراتين، وقد وصل معي بأن يكون أفضل حارس مرمى في أفريقيا، وقدم موسم رائع توجنا به بالكونفدرالية».

وتابع:«لا أعلم شيئا عن أزمة حراسة المرمى في الزمالك حاليا ولاأفضل فكرة التدوير بين حراس المرمى لأنها ظالمة، وعلى حراس المرمى تقبل فكرة المشاركة من عدمها».

وقال إنه «بالطبع، أتمنى العودة للعمل في الزمالك، لقد قضيت أوقاتا رائعة في هذا النادي العريق، ولكنني محبط لعدم حصولي على كامل مستحقاتي مع النادي حتى الآن».

وأضاف: «لقد حصدنا بطولة كبرى وهى الكنفدرالية وكان ينبغي أن أحصل على مستحقاتي المالية فور حصدها ولكن هذا لم يحدث».