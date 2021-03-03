الحاجة سوزان تبكي على الهواء: فرجاني ساسي لن يرحل عن الفريق .. وشيكابالا نور عيني

الشارقة - اميمة ياسر - قالت سوزان محمد قنديل ربة منزل والتي تبرعت "بالحلق" لدعم فرجاني ساسي انني زملكاوية منذ أن كان عمري 6 سنوات مؤكدا أن والدي هو من جعلني أعشق الزمالك عندما كان يتحدث عن لاعبين عظماء مثل حسن شحاتة وعيرهم.

وأضافت "قنديل" خلال لقاء لها ببرنامج "صبايا الخير" المذاع عبر فضائية "النهار" قلعت الحلق عشان ادعم فرجاني ساسي" مشيرا إلى ان نجم الزمالك أعطى مهلة أسبوع للإدارة لتعديل عقده.

وتابعت: فرجاني ساسي هو مايسترو خط الوسط لنادي الزمالك وأنا أحبه مؤكدة أنني اعتبر شيكابالا أيضا نور عيني.

وأشارت قنديل إلى أنها لديها ثقة أن فرجاني ساسي لن يرحل عن نادي الزمالك وسيستمر في دعم الفريق خلال المرحلة القادمة.

وقالت السيدة التي تبرعت بالحلق الذهبي لنادي الزمالك أن لقاء الاهلى والزمالك الاخير في بطولة افريقيا ادى الزمالك مباراه كبيرة ولكنه خسر وايضا خسر من طلائع الجيش بالكأس مؤكدة أنني تشاهد مباريات الزمالك بمفردها .