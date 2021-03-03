خالد الغندور ردًا على تصريحات "ميدو": مش هدخل في خناقة..وإحنا مش موجهين من أي حد

الشارقة - اميمة ياسر - قال خالد الغندور، نجم نادى الزمالك السابق، إنه لن يدخل في أي خلافات شخصية مع أحد، وذلك بعد هجوم أحمد حسام ميدو عليه عبر برنامجه اليوم على قناة النهار.

وقال "الغندور" خلال تقديم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": لن أدخل في خلاف شخصي وسنتحدث في الكرة، حبنا للزمالك معروف ولا توجد لدينا مشاكل مع أحد، الموضوع سيتحول لحرب تصريحات ولن أدخل في (خناقة)، نحترم الكل ولن نذكر أحدًا، وأتمنى ألا يتحدث عنا أحد.

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وأختتم "الغندور" حديثه قائلا: عندما أرد (الناس بتزعل)، كل شخص يعمل في مجاله وقناته ولا أحد يستطيع التدخل في توجه أي قناة أخرى.

كان "ميدو" قد هاجم خالد الغندور خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار" قائلًا: بعض الجهلاء يتحدثون عن جهل في قناة الزمالك.