عبد الناصر محمد: الأهلى والزمالك مش فى مستواهم.. ومروان محتاج دعم الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر السابق، أن قطبى الكرة المصرية بعيدان عن مستواهما فى هذه الفترة، ومروان محسن يعانى من تربص الجماهير به ويحتاج دعما منهم.

وقال عبدالناصر محمد، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سافرت سلطة عمان فى أكتوبر 2020 وأنهيت الدورى مع بهلاء فى المركز السادس، واللاعبون في قمة الالتزام، يطبقوا الاحتراف بشكل كامل، وتعاقدت مع محترفين من غانا والبرازيل ساهما فى النتائج الممتازة لفريق بهلاء، ورجعت بسبب ظروف أسرية، وخليفتى فى نادى بهلاء حاول إقناعى بالبقاء كمدير فنى للفريق".

وأوضح عبد الناصر محمد: "تجربتى مع نادى مصر كانت الأفضل فى مشوارى كمدير فنى، وكنت أحد المرشحين لقيادة الإنتاج الحربى والبنك الأهلي".

وأضاف عبد الناصر محمد: "مروان محسن مهاجم كويس جدا ويعيش فترة اهتزاز ثقة من الانتقادات الكبيرة من الجماهير التى تتربص به، ومحتاج دعم كبير من جماهير الأهلى لأنه مهاجم كبير، والدليل أنه يلعب مع كل المدربين الأجانب التى مسكت الأهلى والمنتخب ولا هم مش بيفهموا".

وتابع عبد الناصر محمد: "الأهلى والزمالك حاليا مش فى مستواهم ولكن قادرين على تخطى فيتا كلوب والترجى التونسى، على الرغم أن الأبيض يعانى من مشاكل إدارية".

وأوضح عبد الناصر محمد: "عبد الحميد بسيونى أبرز مهاجم لعبت بجواره في المنتخب العسكرى، وكلمته قبل مواجهة الأهلى وقولت له هتتعادل، قالى هعزمك في أي حتة في مصر، ولكن الأهلى فاز في آخر دقائق، والشناوى حارس رائع وقدم مباراة ممتازة وهو في حتة تانية".

وأضاف عبد الناصر محمد: "إنه كان يتمنى اللعب في النادى الأهلى، وأن حسام حسن أفضل مهاجم في تاريخ مصر، وأنه كان يخشى تدخلات مدحت عبد الهادى القوية عليه، ولقب الدورى محصور بين الأهلى والزمالك فقط".