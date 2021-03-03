شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى: الهلال السودانى صرف النظر عن حمادة صدقى بعد سفره للخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تعطل صفقة تدريب حمادة صدقي المدير الفني السابق للإنتاج الحربي، لفريق الهلال السوداني لأسباب زعم شلبي، أنه لن يستطيع الإفصاح عنها.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس2: "بعد سفر حمادة صدقي للسودان الصفقة تعطلت، وأن ينبغي أن ينهى صدقي كل الإجراءات قبل السفر للخرطوم، لكن ما حدث أن صدقي لن يدرب الهلال لأسباب أعذروني لن أستطيع قولها".

وكانت الصحف السودانية، أكدت عن قدوم حمادة صدقي لقيادة تدريب فريق الهلال السودانى مجددا فى ولاية ثانية، بعد إقالة الصربى زوران لفشله فى التقدم مع الفريق وتدهورالنتائج محليا وأفريقيا.

وعنونت صحيفة الانتباهة السودانية: "المصرى حمادة صدقى مدربا للهلال، وقالت أكد الموقع الرسمي للهلال عن اقتراب المدرب المصري حمادة صدقى، من تدريب الهلال بدلا عن الصربى زوران، بعد فشل الأخير فى إحراز نتائج جيدة محليا وأفريقيا.

وأضافت أن صدقى سبق ودرب الهلال وينتظر أن يصل الخرطوم فى الساعات القادمة لتوقيع العقد مع مجلس الهلال.

بينما نشرت صحيفة كفر ووتر عنوان: "الهلال يفاوض ابياه وصدقي ويقيل زوران" وقالت وجاءت إقالة زوران بعد تعثر نتائج الفريق الأخيرة بدوري الأبطال، كما تعادل الهلال أمام حي الوادي نيالا، في الدوري المحلي، ودخلت لجنة تطبيع نادي الهلال في مفاضلة ومفاوضات مع المدربين، المصري حمادة صدقي، والغاني جيمس كواسي أبياه.

كما عاتب الإعلامي مدحت شلبي، مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لفريق جالاتاسراي التركي، بسبب عدم اعتراف اللاعب بأن احتفاله على طريقة "القوس والسهم" يشير إلى شعار ناد الزمالك الذي ينتمى له.

وقال شلبي: "أعاتب على مصطفى محمد حين سُئل عن سر احتفاله بطريقة السهم بعد أحد أهدافه ولم يذكر اسم الزمالك، لأني في البداية توقعت 100% أن يقول مصطفى محمد هذا الاحتفال يمثل السهم الشهير لشعار النادي الذي انتمى له الزمالك والذي ظهرت نجوميتي من خلاله ولكنه لم يفعل ذلك".

واضاف شلبي، أن الملايين تتابع مصطفى محمد خلال هذه الفترة، متمنيا أن يوضح للإعلام التركي أن سر هذا الاحتفال هو شعار الزمالك، قائلا "أنا شاهدت أخر مباراة التي سجلت فيها هدفين، وكنت رائع كالعادة، لكن كنت أتمنى من اللاعب أن يقول إن هذا هو شعار نادي الزمالك".

وتابع شلبي: "كنت أنتظر أن تقول ذلك، ولكن قال إن هذا الاحتفال أحب أن أفعله، ولم يقل أنه شعار الزمالك، ولكن جل من لا يسهو، ولكن أتمنى المباراة القادمة أن تقول إن هذا شعار الزمالك.. وأضاف: شاهدت المباراة كلها، ولكن المباراة متواضعة فنيا، وأجزاء منها كثيرا كانت عقيمة و90 دقيقة فيهم ملل، ولكن الدوري التركي مطبخ لأوروبا".

وتألق الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي بشكل كبير في الدوري التركي منذ انضمامه قادماً من الزمالك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم المقبل، حيث استطاع اللاعب الدولي أن يسجل 5 أهداف في المواجهات الخمس التي خاضها مع فريقه في البطولة بخلاف هدف في الكأس.

اللاعب المعروف بلقب الأناكوندا قدم مردود مميز في الدوري التركي قبل مباراته ضد أنقرة جوجو، المحدد لها اليوم الأربعاء، بملعب "إريامان"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر المسابقة، حيث تواجد اللاعب على رأس قائمة الفريق لمواجهة اليوم.

كان الدولى المصري مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأول، تم اختياره فى التشكيل المثالى لشهر فبراير عن بطولة الدورى التركى لكرة القدم، بعدما قدم أداءً مميزاً مع فريقه وقاده إلى صدارة المسابقة المحلية.