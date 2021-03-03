شكرا لقرائتكم خبر عن فيتا كلوب: مجموعتنا أصبحت مفتوحة للجميع واللعب الجماعى سر قوة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيف ديبا المدير الرياضي لفيتا كلوب الكونغولى، أن مواجهة فريقه مع الأهلى ستكون صعبة جدا، وجئنا مبكرا للتعود على الطقس والأجواء في مصر، والمجموعة مفتوحة أمام كل الفرق.

وقال المدير الرياضي لفيتا كلوب، في لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "إدارة فيتا كلوب فضلت سفرنا إلى الأهلى مبكرا حتى نتأقلم على الأجواء في مصر قبل المباراة المصيرية أمام الأهلى أكبر نادى في قارة أفريقيا، ويمثل كل الأندية في أفريقيا وهذا فخر للكرة الأفريقية".

وأوضح المدير الرياضي لفيتا كلوب: الأهلى شرف أفريقيا في مونديال الأندية ونعرف أسماء كل لاعبيه، وأفضل ما يتميز به الأهلى هو اللعب الجماعى والقتالية في الأداء، وكل لاعب قادر على صنع الفارق مثلما حدث في مباراته الأخيرة عندما سجل لاعب الوسط هدفين".

وتابع إيف ديبا: "لعبنا مباراة ودية أمام حرس الحدود انتهت بالتعادل 1 /1 استعدادا للأهلى، ولكن الأهم من النتيجة كانت تجهيز لنا لمواجهة الأهلى".

وأضاف: "المجموعة صعبة أصبحت مفتوحة أمام الجميع بعد هزيمتنا أمام سيمبا والفوز على المريخ وكذلك الأهلى الذى فاز على المريخ وخسر أمام سيمبا، وكل الاحتمالات أصبحت مفتوحة ونسعى لتحقيق الفوز على أكبر أندية أفريقيا في ملعبه".