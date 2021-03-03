شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: فوزنا على المصرى مهم للغاية.. ونسعى للعودة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر عمر جابر لاعب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة على حساب النادي المصري بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل عمر جابر هدف التقدم للفريق السماوى، وتعادل عمرو كمال للفريق البورسعيدى من ركلة جزاء، ثم سجل محمود وادى الهدف الثانى لبيراميدز.

وأوضح عمر، فى تصريحات له، أن توقيت الفوز على المصرى مهم للغاية خاصة بعد النتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق بالكامل قدم مباراة قوية للغاية في جميع دقائق المباراة ويستحق الانتصار والثلاث نقاط.

وشدد عمر جابر، على أن المصري فريق قوي والمواجهة معه لم تكن سهلة على الإطلاق في وجود مجموعة قوية من اللاعبين مع مدرب متميز للغاية، ولكن بيراميدز قدم مواجهة قوية واستحق الانتصار، مشددا على أن فيروس كورونا أبعده عن المباريات في الفترة الأخيرة وعودته، والهدف الذي سجله سيكون داعما له للعودة بشكل أفضل وأقوى في المباريات المقبلة.

أكد عمر جابر، أن الفريق في الكونفدرالية يسير بصورة قوية للغاية ولكن على المستوى المحلي هناك بعض الاهتزاز في النتائج واللاعبين يسعون بشدة للعودة والمنافسة، والدوري قوي للغاية وجميع الأندية تخسر نقاطا وبيرامبدز يحتاج فقط للاستمرارية في الدوري وتحقيق الانتصار تلو الآخر.

وارتفع رصيد بيراميدز للنقطة 22 فى المركز الخامس، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكهم 14 هدفا، فيما يحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقائين، وسجل لاعبيه 18 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف.