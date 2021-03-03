شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة.. الأهلي استقبل أهداف بالشوط الأول أكثر مما سجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفارقة غريبة ونادرة الحدوث جاءت الأهداف التي استقبلها فريق الأهلي في الشوط الأول خلال المباريات التي خاضها بالموسم الحالي من الدوري المصري أكثر من الأهداف التي سجلها في أول 45 دقيقة من عمر المباراة، وهي مفارقة تكشف حجم التباين الكبير بين أداء النسور الحمر في الشوط الأول عن الشوط الثاني.

وسجل الأهلي 3 أهداف فقط على مدار مبارياته في الشوط الأول هذا الموسم، خلال 10 مباريات خاضها الفريق الأحمر بينما تتأجل له 4 مباريات لم يلعبها حتى الآن، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف على مدار الشوط الأول وهي مفارقة غريبة، حيث تظهر خطورة كتيبة بيتسو موسيماني في الشوط الثاني على عكس الـ45 دقيقة الأولى.

فيما سجل الأهلي 19 هدفا في الشوط الثاني من أصل 21 هدفا سجلها النسور الحمر في الموسم الحالي، وهي مفارقة كبيرة بسبب تفاوت نسبة التسجيل بين شوطي المباراة، وتبدو خطورة وشراسة الأهلي الهجومية في الشوط الثاني وليس الأول.

وجاءت أهداف الأهلي الثلاثة بالشوط الأول في مباريات المقاصة والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، فيما تم حسم مبارياته بالكامل في الشوط الثاني، حيث لم ينجح في تسجيل أكثر من هدف واحد في الشوط الأول في المباريات الثلاث.

وجاءت أهداف الأربعة التي استقبلها في الشوط الأول بمباريات المقاصة "هدف" والمقاولون العرب "هدفين" وطلائع الجيش "هدف".