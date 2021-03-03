شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتفوق علي وادى دجلة تاريخيا قبل موقعة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الإسماعيلى ضيفا على وادى دجلة يوم الجمعة المقبل باستاد السلام لحساب منافسات الجولة الخامسة عشر بمسابقة الدورى المحلى، حيث دخل الاسماعيلى معسكر مغلق بالعين السخنة استعداد لمباراة دجلة من الخميس إلى أمس الثلاثاء.

وعلى صعيد تاريخ لقاءات الفريقين فقد جمع الناديان 16 مواجهة ، حيث فاز الدراويش فى 7 وتعادل 3 وخسر 6 ،له من الأهداف 17 وعليه مثلهم وتم تحقيق كلين شيت فى 5 مباريات.

-ملعب الإسماعيلى .. فاز 3 تعادل 2 خسر 3 له 9 أهداف عليه 10 أهداف كلين شيت مباراة واحدة.

-ملعب وادى دجلة ..فاز 4 تعادل 1 خسر 3 له 8 أهداف عليه 7 أهداف كلين شيت 4 مباريات

أهداف الإسماعيلى عن طريق 10 لاعبين .. حسنى عبد ربه 4 أهداف، الغانى جون آنطوى 3 أهداف، إبراهيم حسن والكولومبى ديجو كالديرون هدفين لكلا منهما، عمرو السولية ومحمود حمد وشكرى نجيب والكاميرونى كريستوفر مندوجا والنامبيى بنسيون شيلونجو وأحمد مدبولى هدفًا لكلا منهم.