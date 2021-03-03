بوكيتينو: الأداء الجماعي سيعوض غياب نيمار في 11 نهائي بالدوري الفرنسي

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي أن فريقه يمتلك الإمكانيات والقدرة للتغلب على مضيفه بوردو غدًا الأربعاء رغم غياب مهاجمه الشاب كيليان مبابي للإيقاف.

ووصف بوتشيتينو مباراة الغد بأنها الأولى في 11 نهائيًا سيخوضها الفريق بالدوري الفرنسي في إشارة للمباريات الـ11 المتبقية للفريق في المسابقة هذا الموسم، والتي يسعى من خلالها لتحقيق الفوز أملًا في الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي.

ويفتقد بوتشيتينو ، إلى جانب مبابي، جهوج مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة التي قلصت مشاركاته مع الفريق في الموسم الحالي حتى الآن على 18 مباراة في مختلف البطولات.

وفي غياب نيمار عن العديد من مباريات الفريق هذا الموسم، كان مبابي هو النجم الأبرز للفريق.

وشارك مبابي في 32 هدفًا للفريق في 31 مباراة خاضها معه بمختلف البطولات هذا الموسم حيث سجل 23 هدفا وصنع تسعة أهداف لزملائه.

ويتفوق مبابي بهذا على نيمار بفارق 15 هدفًا ساهم فيها حيث ساهم نيمار في 17 هدفًا للفريق ما بين تسجيلها بنفسه أو صناعتها لزملائه، كما يتفوق مبابي بفارق عشرة أهداف على الهولندي ممفيس ديباي أقرب منافسيه في الدوري والذي ساهم في 22 هدفًا لفريقه ليون.

ويغياب مبابي هذه المرة عن صفوف الفريق للإيقاف بسبب الإنذارات. وكان اللاعب غاب عن صفوف الفريق في خمس مباريات سابقة هذا الموسم.

وخلال هذه المباريات الخمسة، التي غاب عنها، خسر باريس سان جيرمان ثلاث مباريات وسجل خمسة أهداف فقط في شباك المنافسين.

ولكن بوتشيتينو يرفض البحث عن أعذار قبل مواجهة بوردو الذي سبق له أن لعب ضمن صفوفه لفترة قصيرة بعد رحيله كلاعب عن سان جيرمان في 2003.

وقال بوتشيتينو : “مبابي من أهم اللاعبين في فريقنا .. لن يكون من السهل تعويض غيابه .. ولكننا نمتلك لاعبين مميزين في فريقنا، ولدينا الأداء الجماعي الذي يمكننا من الفوز بالمباريات”.

وأضاف : “أمام بوردو، لدينا الفرصة لنظهر أننا فريق رائع”.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطتين فقط خلف ليل المتصدر حيث حقق الفريق الفوز في أربع من آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم ليقلص الفارق مع ليل.