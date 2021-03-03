إدارة نادي الشارقة الاماراتي تجدد ثقتها في اللاعبين والمدرب لاستعادة الانتصارات

أكد مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي خلال إجتماعه الافتراضي اليوم الثلاثاء برئاسة علي سالم المدفع رئيس النادي دعمه للفريق الأول وتجديد الثقة في مجلس إدارة شركة كرة القدم والمدرب الوطني عبد العزيز العنبري وفي اللاعبين للعودة إلى طريق الانتصارات.

وأشار المدفع إلى تفهم مجلس الإدارة للملاحظات الجماهيرية البناءة والتي تأتي من منطلق حرصهم على تواجد الفريق دائمًا في المقدمة والمنافسة على البطولات حيث يعمل مجلس الإدارة على الملاحظات المطروحة من خلال توفير جميع المقومات للشركة والفريق للعودة السريعة إلى الانتصارات، لافتًا إلى وجود تقييم شامل لعمل الإدارات في النادي مع نهاية الموسم الحالي.

وأوضح المدفع، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الثلاثاء، أن الإدارة تدرس في الوقت الحالي مدى إمكانية التواجد الجماهيري في تدريبات الفريق الأول أو نقلها عبر برامج الاتصال المرئي إيمانًا منها بأهمية دعم الجمهور للفريق خاصة في المرحلة الحالية ولما يمتلكه النادي من قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الدولة.

واستعرض الإجتماع التقرير المالي والإداري للنادي ومسودة الخطة الاستراتيجية للنادي واعتماد إنشاء اللجنة العامة لمناقشة لوائح المكافآت كما تطرق المجتمعون الى أعمال الصيانة لمرافق النادي واستاد الشارقة على وجه الخصوص والتجهيز لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا خلال أبريل المقبل حال موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة الشارقة للمجموعة.