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الأهلي يقنع مهاجم سموحة بالانضمام الموسم المقبل

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إسلام صادق 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقنع مهاجم سموحة بالانضمام الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي الأهلي توصلوا لاتفاق نهائي لضم حسام حسن لاعب الفريق الكروي الأول بنادي سموحة بداية من الموسم المقبل مقابل 40 مليون جنيه،

ووفقا لمصدر مسئوول داخل القلعة الحمراء فإن محمود الخطيب رئيس النادي، أكد أنه سيتولّى إنهاء ملف ضم اللاعب في نهاية الموسم، خصوصًا بعدما أقنع رئيس النادي اللاعب بعدم الانضمام إلى بيراميدز في الموسم المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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