شكرا لقرائتكم خبر عن «قدامك ساعة وترد علينا».. أمير توفيق يكشف ملابسات رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي عن كواليس الجملة الشهيرة «ساعة وترد علينا» التي قالها للاعب الأهلي السابق رمضان صبحي.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي إنه مهما كان الخلاف مع شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور، لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شيء.

وأضاف أن «رمضان صبحي قدمنا له كل شيء ونجحنا في إنهاء كل الأمور، ولكنه قال لي لديّ عرض من بيراميدز، فكانت الجملة التي جاءت عفوية قدامك ساعة وترد علينا».

وأوضح أنه لم يكن يقصد وقتها أنها ستكون بهذا الشكل وتصل أن تكون تريند في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يتابع بشكل دوري ومستمر اللاعبين المعارين الموسم الجاري.

وقال أمير توفيق إن سياسة خروج اللاعبين للإعارة من قطاع الناشئين أثبتت نجاحها دون شك ويكفي أن تري العائدين في الموسم الحالي، ودورهم مع الفريق ومنهم اكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر.

وأضاف أن أحمد عبدالقادر حمدي ناشئ الأهلي العائد من رحلة الأحتراف سيكون له دور كبير مع القلعة الحمراء بعد عودته من تجربة الإعارة من سموحة.

وأوضح أمير توفيق أن أحمد عبدالقادر حمدي موهبة كبيرة ومميزة وتجربة الإعارة لسموحه سوف تمنحه خبرات اكثر بمسابقة الدوري.