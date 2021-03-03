شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: موسيماني يعرف الأهلي وأدغال إفريقيا وهذا سر التعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي أن هناك عدة أسباب كانت وراء التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي إن لجنة التخطيط ومحمود الخطيب كانت لهما رؤية في ترتيب الأوراق، خاصة أن أزمة كورونا أثرت كثيراً على موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني وقتها.

وأضاف أن هناك أسبابا كثيرة وراء التعاقد مع بيتسو موسيماني أولها أنه مدرب يعرف أدغال القارة السمراء ومنافسات دوري أبطال أفريقيا، وكان ضيق الوقت يفرض التعاقد مع مدرب يعرف المنافسين في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أن موسيماني أيضاً مدرب يعشق الأستقرار ويستمر فترة كبيرة في الأندية التي يقودها تدريبياً بجانب السيرة الذاتية الكبيرة له ومعرفته لقيمة واسم الأهلي وحجم الضغوط التي سيمر بها مع القلعة الحمراء.

كما كشف مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي كواليس التعاقد مع التشيكي بروكيتش لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين. مؤكدا ان محمود الخطيب رئيس النادي وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلي ومعهم انا كان لنا وجهة نظر في توحيد سياسة قطاع الكره بالأهلي وهو السبب الرئيسي للتعاقد مع مدير فني اجنبي للناشئين.

وأضاف أن بروكيتش كان واحد من ضمن أربع شخصيات تم الأستقرار للتعاقد معهم ولكن تم الأستقرار في النهاية على المدرب التشيكي.

وأوضح أنه منذ أيام قال أن الأهلي يعرف اللاعبين الذي سيتعاقد معهم بعد موسمين واندهش البعض حول هذا الأمر لكن هذا التصريح كان دقيقاً خاصة في ظل توحيد سياسة قطاع الكرة بالنادي وربط الناشئين بالفريق الاهلي ونعرف من سيتم تصعيده ومن سيخرج للإعارة ومن سيلعب في الفريق الأول.