شكرا لقرائتكم خبر عن «خلاص بدأت أشك».. طارق السيد يتراجع عن تصريح «شامم ريحة ‏دوري في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، قلقه الشديد على مستقبل فريق الكرة في نادي الزمالك محلياً وقارياً عقب التعادل مع وادي دجلة في لقاء الاثنين الماضي.

وقال طارق السيد عبر تصريحات تليفزيونية عن تصريحه الشهير «شامم ريحة دوري في الزمالك» :«لا خلاص بدأت أشك جداً».

وأضاف:«الزمالك يعاني من عدة أزمات في الفترة الماضية ويجب توافر الكثير من المقومات كي يحقق التتويج».

وتابع: «تصريحي بخصوص شامم ريحة دوري في الزمالك كان لدي اّليات ووجهة نظر مختلفة وقتها».