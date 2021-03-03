شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة : الأهلي سيُتوج بالدوري بفارق 15 نقطة عن الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر سيُتوج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

وتوقع كمونة خلال تصريحات تليفزيونية أن يحسم الأهلي درع الدوري بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي الزمالك.

وأضاف المدافع الدولي السابق:«أنا حزين على نادي الزمالك برغم انتمائي للأهلي».

وتابع: «الزمالك كان يقدم كرة قدم جميلة ولكنها اختفت الاّن، وأرى صعوبة منافسته على الدرع هذا الموسم».

وقال «كأهلاوي أتمنى دائماً أن يقدم منافسي مستويات فنية جيدة وتكون المنافسة لها طعم مختلف».

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 13 مباراة ويلاحقه الأهلي بـ 24 نقطة من 10 مباريات.