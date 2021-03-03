شكرا لقرائتكم خبر عن النادي المصري يتهم النحاس بتحريض كريم العراقي للانضمام لـ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتهم طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي تامر النحاس وكيل أعمال لاعب الفريق كريم العراقي، بتحريض اللاعب على الرحيل للانتقال إلى الاهلي بعد خوضه تجربة احتراف خارجي.

وقال عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لبرنامج في الجول مع الاعلامي أحمد جمال عبر شاشة الحدث «اليوم»، إن تامر النحاس يرغب في ضم اللاعب للاهلي لكن أحب أوجه رسال للنحاس ان مجلس ادارة الاهلي الحالي برئاسة محمود الخطيب لن يضم أي لاعب من المصري لصفوف الاهلي.

وقال طارق هاشم: «اتفقنا مع كريم العراقي على كل البنود لكنه في جلسة التوقيع فاجئنا بطلبه وضع بند شرط حزائي في عقده فرفضنا على الفور. لانه لا يوجد أي لاعب بعقده شرط جزائي ولن نكون سببا في خلق أزمة».