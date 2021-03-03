شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف: تمرد لاعبي الزمالك مرفوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالرؤوف، لاعب الزمالك السابق، أن كل لاعب من حقه المطالبة بمستحقاته.

وقال عبدالرؤوف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «من حق كل لاعب المطالبة بمستحقاته، لكن عدم التدريب أمر مرفوض لأنه يؤثر بالسلب على اللاعب».

وتابع: «الزمالك وصل كثيرًا لمرمى وادي دجلة، لكن واجهه سوء توفيق، ولا ألوم عبدالله جمعة على إهداره ركلة الجزاء».

وأتم: «محمود علاء كان هداف الزمالك من ركلات الجزاء، اذا كان باتشيكو مقتنع به فيجب أن يكون المسدد الأول، ومن غير المنطقي أن يتنحي لمجرد أنه اهدر ركلتين».