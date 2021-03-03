بعد واقعة "بن شرقي"..رئيس جامعة سوهاج : أنا زملكاوي وأعتذر لجمهور الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عن واقعة سؤال "بن شرقي": والله العظيم أنا زملكاوي، وأعتذر لجمهور الزمالك عن واقعة بن شرقي، إللي حصل مش عاجبني.

وأضاف "عزيز"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": نعتذر لجمهور الزمالك ونادي الزمالك العريق،ونؤكد أننا ضد التعصب.

وتابع: لدينا معايير واضحة للامتحانات والأسئلة، والأستاذ الجامعي أكد أنه خطأ غير مقصود"،لافتًا إلى أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق بجامعة أسيوط "جامعته"،وسيتم تنفيذ ما ينتج عن التحقيق.

وكانت قد أعلنت جامعة سوهاج، إيقاف ندب عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق بعد وضع سؤال عن لاعب الزمالك.

بالاشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وذكر أستاذ المادة للاعب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وما تناوله السؤال من المساس بحياة اللاعب الشخصية.