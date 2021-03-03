شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو ومنيع يغادران معسكر منتخب المصارعة بالمجر للمشاركة ببطولة روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر اليوم الثنائى محمد ابراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبا منتخب المصارعة معسكر المنتخب المقام بالمجر، إيطاليا للمشاركة فى بطولة روما التى تدخل ضمن بطولات الرانك والتصنيف الدولى.

ومن المقرر أن تستمر البطولة حتى 7 مارس الجارى، ليعودا مرة أخرى إلى المعسكر يوم 8 مارس، ليكملا معسكر المنتخب الذى يستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

وغادر منتخب المصارعة إلى المجر الجمعة الماضية للدخول فى المعسكر الخارجى الذى يدخل ضمن خطة الاعداد لدورة الالعاب الاولمبية بطوكيو، ومن قبلها البطولة الافريقية المؤهلة للاولمبيا.

ويرأس بعثة المنتخب فى روما نرمين رفيق عضو مجلس ادارة الاتحاد، حيث غادرت امس ومعها سمر حمزة ومحمد طلبة المدرب الخاص بها، للمشاركة فى البطولة، على أن تعود رئيسة البعثة إلى مصر، بينما تتوجه سمر حمزة وكيشو ومنيع لاعبى المنتخب إلى المجر.