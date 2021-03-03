اخبار الرياضه

إعلامي سعودي : نجم الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي سعودي والإعلان رسميا في أغسطس

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي : نجم الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي سعودي والإعلان رسميا في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر محمد الخالد الكاتب والإعلامي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه توصل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاتفاق نهائي مع احد أندية القمة في الدوري السعودي للانضمام اليها الموسم المقبل.

وقال الخالد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج في الجول مع الاعلامي احمد جمال عبر شاشة الحدث اليوم: أن النادي السعودي انهي اتفاقه مع احد نجوم الزمالك وأن اللاعب أنهى كافة شروط التعاقد مع اللاعب وتم الاتفاق على ملف بنود العقد وسيتم اعلان التعاقد رسميا في اغسطس المقبل بعد انتهاء علاقة اللاعب بالقلعة البيضاء.

وأكد الخالد ان هذا اللاعب ستنتهي علاقته بالنادي قريبًا على أن ينضم لاحد أندية القمة في الدوري السعودي الموسم المقبل بمقابل مادي مغري يفوق أضعاف ما يحصل عليه أي لاعب في وفي الزمالك.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    183,010

  • تعافي

    141,347

  • وفيات

    10,736

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا