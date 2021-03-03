شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي : نجم الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي سعودي والإعلان رسميا في أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر محمد الخالد الكاتب والإعلامي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه توصل أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لاتفاق نهائي مع احد أندية القمة في الدوري السعودي للانضمام اليها الموسم المقبل.

وقال الخالد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج في الجول مع الاعلامي احمد جمال عبر شاشة الحدث اليوم: أن النادي السعودي انهي اتفاقه مع احد نجوم الزمالك وأن اللاعب أنهى كافة شروط التعاقد مع اللاعب وتم الاتفاق على ملف بنود العقد وسيتم اعلان التعاقد رسميا في اغسطس المقبل بعد انتهاء علاقة اللاعب بالقلعة البيضاء.

وأكد الخالد ان هذا اللاعب ستنتهي علاقته بالنادي قريبًا على أن ينضم لاحد أندية القمة في الدوري السعودي الموسم المقبل بمقابل مادي مغري يفوق أضعاف ما يحصل عليه أي لاعب في الدوري المصري وفي الزمالك.