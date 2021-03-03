شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يفجر مفاجأة : باتشيكو ليس قريبًا من لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالرؤوف مدرب الزمالك السابق أن باتشيكو المدير الفني للفريق، ليس قريبًا من اللاعبين.

وقال أحمد عبدالرؤوف في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية «صدى البلد» إلى أن مصطفى محمد من أهم المهاجمين في مصر في الفترة الأخيرة وسيكون له مستقبل كبير.

وتابع أنه فضل استمرار عمر السعيد مع الزمالك عن التعاقد مع مروان حمدي نظرًا لخبرات الأول.

وأتم أن مصطفى محمد خاض أكثر من تجربة في الاعارات حتى أصبح في مستواه الحالي.