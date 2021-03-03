شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي يوجه عتابا لمصطفى محمد بسبب شعار الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاتب الاعلامي مدحت شلبي، مصطفى محمد، نجم هجوم فريق جالاتا سراي التركي، والمُعار من صفوف الزمالك .

وقال شلبي خلال تصريحات تليفزيونية:«أعتاب على مصطفى محمد حين سُئل عن سر احتفاله بطريقة السهم بعد أحد أهدافه ولم يذكر اسم الزمالك.

وأوضح أنه «توقعت 100 % أن يقول مصطفى محمد هذا الاحتفال يمثل السهم الشهير لشعار النادي الذي انتمى له الزمالك والذي ظهرت نجوميتي من خلاله ولكنه لم يفعل ذلك».

وتابع: «الملايين تتابع مصطفى محمد خلال هذه الفترة وأتمنى أن يوضح للإعلام التركي أن سر هذا الاحتفال هو شعار الزمالك ».

وانضمّ مصطفى على سبيل الاعارة لصفوف جالاتا سراي في يناير الماضي بعد موافقة الزمالك على اطلاق سراحه.