شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: علاقة رمضان صبحي بالأهلي كانت فترة انتقالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وكيل اللاعبين نادر شوقي أن علاقة رمضان صبحي والنادي الأهلي حينما عاد اللاعب من الدوري الإنجليزي كانت بمثابة علاقة لفترة انتقالية بين الطرفين.

وأضاف نادر شوقي خلال تصريحات تليفزيونية: «الأمر يختلف إن كان رمضان على ذمة الأهلي أو معاراً لصفوفه».

وتابع: «هناك من تدخل بيني وبين رمضان صبحي لافساد العلاقة بيننا».

وأوضح أنه «خلال ظروف كورونا وابتعادي عن التواصل مع رمضان صبحي هناك من تدخل وأفسد العلاقة».

كان رمضان صبحي قد انضم لصفوف بيراميدز عقب نهاية اعارته للأهلي في الصيف الماضي.