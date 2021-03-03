شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس وسبيزيا .. رونالدو يقود السيدة العجوز للانتصارات في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد يوفنتوس لطريق الانتصارات بفوزه بثلاثة أهداف نظيفة على حساب ضيفه سبيزيا، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإيطالي. تقدم ألفارو موراتا بالهدف الأول بالدقيقة 62، وضاعف فيديريكو كييزا النتيجة بهدف ثانٍ بالدقيقة 73، واختتم كريستيانو رونالدو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 89. وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثالث، ويقلص الفارق مع المتصدر إنتر لـ7 نقاط، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 25 نقطة بالمركز الـ15.

أحداث مباراة يوفنتوس وسبيزيا

الفرصة الأولى في اللقاء كانت من نصيب سبيزيا، بعدما وصلت الكرة إلى ماركيزا بعد عدة تمريرات بين أقدام لاعبي سبيزيا، ليسددها ماركيزا بتسديدة قوية علت العارضة.

وسجل فيديريكو كييزا هدف أول ليوفنتوس، لكن حكم اللقاء ألغاه بداعي وجود حالة تسلل. وفي الهجمة المرتدة، نفذها نزولا وصلت إلى ماركيزا الذي أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت برأس مدافع يوفنتوس ديميرال، ومرت.

وفي الشوط الثاني وبعد نزولة مباشرة استطاع موراتا أحراز هدفا ليوفنتوس بالدقيقة 62، بعدما قابل عرضية بيرنارديسكي بتسديدة في الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعي التسل على فيديريكو في بداية اللعبة، قبل أن يعود لتقنية الفيديو التي احتسبت هدفًا صحيحا لليوفي.

وعند الدقيقة 73 من عمر اللقاء، وضاعف كييزا النتيجة بهدف ثاني لليوفي في الدقيقة بعد تمريرة بيرنارديسكي لكييزا أمام المرمى، ليطلق فيديريكو تسديدة قوية يتصدى لها الحارس وترتد إلى كييزا مرة أخرى، ليضعها في الشباك أثناء سقوطه على أرض الملعب.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة سريعة نفذها بنتانكور ليمررها إلى رونالدو الذي انطلق وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.