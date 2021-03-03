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الزمالك يكشف تفاصيل جلسة شيكابالا وعبدالشافي وجنش وحازم مع اللاعبين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بدور قادة الفريق شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبدالشافي ومحمود جنش وشيكابالا في تحفيز زملائهم بالفريق عقب الحالة المعنوية السيئة التي خيمت على الأجواء داخل النادي عقب التعادل السلبي مع وادي دجلة أول أمس الإثنين ضمن منافسات الدوري العام المصري.

وأضاف سالم: كباتن الفريق قاموا بتحفيز زملائهم في التدريبات، خاصةً قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب رادس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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