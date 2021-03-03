شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : وزير التعليم العالي اعتذر لـ بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة سوهاج، بعد وضعه سؤالاً في أحد الامتحانات حول افتراضية وفاة لاعب الفريق أشرف بن شرقي .

وأضاف سالم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’: إدارة النادي قررت التقدم بالبلاغ، كما أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أجرى اتصالاً هاتفياً بالمغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق واعتذر إليه عما حدث.