شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: المقابل المادي حرمنا من ضم سيرنيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.
وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه.
وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقاً أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر .
يذكر أن الأهلي فاز الأحد الماضي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز، كما يستعد الفريق لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى يوم السبت المقبل في دور المجموعات.
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