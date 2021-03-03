شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: المقابل المادي حرمنا من ضم سيرنيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي أن المقابل المالي هو السبب الرئيسي لفشل صفقة ضم سيرينو من صن داونز.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية إن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني طلب ضم سيرينو من صن داونز ودخلنا في مفاوضات مع فريقه.

وأضاف أن الطلبات المالية الكبيرة وقفت عائقاً أمام ضم اللاعب من صن داونز وتم غلق الأمر .

يذكر أن الأهلي فاز الأحد الماضي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة ١٤ من مباريات الدوري الممتاز، كما يستعد الفريق لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى يوم السبت المقبل في دور المجموعات.