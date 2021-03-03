شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح تحقيقًا فوريًا في أزمة عقد وخصومات شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي في نادي الزمالك أن اللجنة الثلاثية قررت فتح تحقيق فوري وعاجل بخصوص أزمة مستحقات محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول لمعرفة المتسبب في أزمة مستحقات وعقد شيكابالا والخصوصيات التي كانت تخصم من عقد اللاعب.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية إن «النادي قرر فتح تحقيق في الواقعة مع القطاع الإداري بمعرفة الشؤون القانونية».

وتابع: «مثل هذه الأمور ورثتها اللجنة الثلاثية ولا دخل لها بها خصوصا أن الأمر شغل الرأي العام الزملكاوي».

كان المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أكد أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في التجديد للاعب ساسي خصوصا أنه أبدى مرونة كبيرة في الاستمرار وأنه مستعد لتخفيض طلباته المالية.