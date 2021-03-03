شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون .. السماوي يقسو على ضيفه برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون، برباعية لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد، مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رباعية السيتي لياندير ديندونكير بالخطأ في مرماه 15وجابريل جيسوس 80 ورياض محر 90 و91، بينما سجل هدف وولفرهامبتون الوحيد كونور كوادي.61 وعزز مانشستر سيتي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

أحداث اللقاء

في الشوط الأول أجاءت لمحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الثانية، حين مرر كانسيلو كرة بينية مميزة لسترلينج داخل منطقة الجزاء، لينفرد بباتريسيو مسددًا كرة أرضية، تألق الحارس في التصدي لها.

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في الدقيقة 15، بعد توغل من محرز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرسلًا كرة عرضية سجلها ديندونكير بالخطأ في مرماه أثناء محاولة إبعادها. في الشوط الثاني نجح وولفرهامبتون من أول محاولة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، وذلك بعدما أرسل موتينيو عرضية من مخالفة، تابعها كوادي برأسية متقنة سكنت شباك إديرسون.

ونجح السيتي في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 80، بعدما أرسل والكر عرضية أرضية من الجانب الأيمن، أبعدها دفاع وولفرهامبتون، قبل أن يتابعها جيسوس بتسديدة سكنت الشباك. وسجل محرز الهدف الثالث بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90، ثم سدد جوندوجان كرة قوية تصدى لها باتريسيو، وتابعها جيسوس بتسديدة في الشباك، وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، قبل أن يحتسبه بعد العودة إلى تقنية الفار، لينتهي اللقاء بفوز السيتي 4-1.