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الزمالك يتدرب في ميت عقبة قبل السفر إلى تونس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول في نادي الزمالك مرانه في الثانية عشرة ظهر الأربعاء، قبل التوجه لمطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى تونس لملاقاة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك إلى تونس في السادسة مساء غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي على متن طائرة خاصة.

ويواجه الزمالك الترجي التونسي مساء السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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