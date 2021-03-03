شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جمعة يرد على هجوم جماهير الزمالك بعد إهداره ركلة الجزاء أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما أضاع عبدالله جمعة لاعب الزمالك ضربة الجزاء أمام فريق وادي دجلة مساء الاثنين التي كانت بمنح الفريق الأبيض بنقاط اللقاء، تعرض الجناج الأيسر للفريق الأبيض لهجوما شرسا.

وجاء أول رد من عبدالله جمعة، بعد نشره رسالة خاصة على موقعه «إنستجرام»: «ربنا عز وجل السند الوحيد لكل فترة صعبة بمر بيها، الحمد لله».

صورة من حساب عبدالله جمعة لاعب الزمالك

الزمالك ووادي دجلة.. عبدالله جمعة يبكي بعد إهداره ركلة الجزاء

وكان عبدالله جمعة، لاعب فريق الزمالك، دخل في نوبة من البكاء عقب نهاية لقاء فريقه ضد وادي دجلة بالتعادل دون أهداف مساء اليوم الإثنين بالجولة 14 للدوري المصري الممتاز. ورفض عبدالله جمعة منح فريقه الزمالك نقاط اللقاء بعدما سددة ركلة الجزاء خلال الشوط الثاني عند الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، ووضعها في أيدى محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي. وحرص محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك على تهدئة جمعة كما توجه عبدالحليم على مدير الكرة للاعب لمواساته. ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل على استاد رادس بتونس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، قال: إن عبدالله جمعة من اللاعبين المختصين لتسديد ركلات الترجيح. وأهدر عبدالله جمعة، ركلة الجزاء التي سنحت للزمالك، أمام وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما الاثنين. وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وأضاف باتشيكو، إن عبدالله من اللاعبين الذي يجيدون تسديد ركلات الترجيح، وإهداره للركلة التي احتسبت للزمالك أمر طبيعي ويحدث في العالم.