شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب المصري يطلب مواجهة جزر القمر في استاد القاهرة خلال تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ومنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، على خوض مباراته الفراعنة أمام جزر القمر على استاد القاهرة الدولي بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 22 إلى 30 مارس المقبل ويتخللها مباراة أخرى مع كينيا في كينيا في الجولة السادسة والأخيرة.

ويحدد مسئولو اتحاد الكرة والمنتخب إمكانية التواجد الجماهير بأعداد قليلة في مباراة المنتخب وجزر القمر بناء على إنتشار فيروس كورونا من عدمه، وذلك من أجل مساندة منتخب مصر الذي يحتاج إلى الفوز لضمان التأهل الرسمي إلى بطولة أمم افريقيا دون إنتظار نتيجة الجولة الأخيرة.