شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو لـ خالد الغندور: أنا أكثر من خدم الزمالك وأنت تبكي من أجل العمل في «زد»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد حسام ميدو، المستشار الفني والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، رسالة نارية لـ خالد الغندور الاعلامي بقناة الزمالك ونجم الفريق الأبيض السابق.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية: «عندما احترفت لم أكن مرتبطا بعقد مع نادي الزمالك.. أنا أكثر لاعب في تاريخ الزمالك دخّل فلوس للنادي، أنا مع أول فرصة حسيت إن الزمالك محتاجني فيها رجعت وكنت أول واحد موجود».

وأضاف ميدو: «أفتخر أنني هنا إعلامي كل الأندية كما تقول، وكوني أعمل في Zed، فانت كنت هتعيط للعمل هناك.. بلاش ميدو».

وكان ميدو قد هاجم قناة الزمالك مما دفع خالد الغندور للرد عليه عبر شاشة القناة ومن خلال حسابه عبر فيسبوك.