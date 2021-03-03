شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي: أهدرنا الفوز أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام نادي بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر للدوري المصري الممتاز والتي انتهت بخسارة الفريق البورسعيدي بنتيجة 1 – 2.

وقال هاشم في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة Ten: «عانينا من سوء التوفيق أمام بيراميدز وأهدرنا أكثر من فرصة حقيقية على مرمى شريف إكرامي».

واختتم هاشم: «الفريق يقدم موسماً مميزاً تحت قيادة على ماهر ونعسى للتواجد بالمربع الذهبي».