شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: 90% من الأندية المصرية تعاني من سوء إدارة.. والنادي الأهلي ليس ‏الأفضل فنيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن 90% من الأندية المصرية تعاني من سوء الإدارة.

وأضاف ميدو خلال تصريحات تليفزيونية: «كرة القدم ليست ملعبا فقط، الكورة إدارة، وتقرير الفيفا الذي ينص على أن الدوري المصري الأقل تنافسية في أفريقيا لفوز الأهلي بأغلب بطولاته يؤكد أن 90% من الأندية المصرية لديها سوء إدارة».

وتابع:«الأهلي لا يحقق الدوري في كل عام كونه الأفضل فنياً ولكن لأن إدارته هي أفضل إدارة في الأندية المصرية من حيث التعامل مع الأزمات».

وذكر أنه «في حالة فوز الأهلي بكل مبارياته سيكون الفارق بينه وبين الزمالك ثلاث نقاط فقط، الدوري ما زال في الملعب بين جميع الفرق المتنافسة على القمة».