شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يختار مهاجم سيمبا أفضل لاعب في جولة دور المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار الموزمبيقي لويس ميكوسيني كأفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء اختيار ميكوسيني بعد قيادته فريقه سيمبا التنزاني للفوز على نظيره النادي الأهلى بهدف نظيف، أحرزه اللاعب بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

كان كاف أعلن عن التشكيل المثالي للجولة الثانية والذي ضم التونسي حمزة المثلوثي من نادي الزمالك، بعد أدائه الرائع مع الفريق أمام تونجيث السنغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما ضم التشكيل الموزمبيقي لويس ميكوسيني من فريق سيمبا التنزاني، وهو صاحب هدف الانتصار أمام النادي الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين.