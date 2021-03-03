شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم تشتيت تفكيره.. الأحمدي يؤجل تحديد «مصيره» والان مع التفاصيل
وأوضح المصدر ذاته، أن الإدارة الاتحادية والكابتن كريم الأحمدي لم يتطرقا للحديث عن تجديد العقد في الوقت الحالي، لمنح اللاعب مزيدا من التركيز والاستقرار الفني والنفسي لخوض ما تبقى من مباريات الموسم الحالي، وعقب نهاية الموسم سوف يفتح ملفه.
من جانب آخر، يضع المدرب كاريلي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الوحدة بعد غد (الجمعة) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة (22) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيجري مناورة كروية سيعتمد فيها النهج الفني والعناصر الأساسية التي سيلعب بها المواجهة القادمة، ويطمح المدرب كاريلي لقيادة فريقه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.