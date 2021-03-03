شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا التنزانى: فوزنا على الأهلى "مفاجأة" وستبقى عالقة فى أذهان الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ديديه جوميز المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني أن قلة أعداد المصابين بكورونا سبب العدد الكبير الذي حضر مباراة سيمبا والأهلي في الجولة الثانية بدوري أبطال إفريقيا في العاصمة التنزانية دار السلام.

وكشف جوميز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون على فضائية أون تايم سبورتس2، مع مدحت شلبي : "فوزا على الأهلي يعتبر مفاجئة وسيبقى خالد في أذهان جماهير النادي، ربحنا الأهلي لأننا أغلقنا المساحات، والطبيعي حينما تواجه فريق بحجم وقوة الأهلي ألا تمنحه المساحات حتى لا يشكل خطورة عليك".

وأضاف جوميز "سيمبا يتمسك باللاعب ميكويسوني لاعب الفريق الذي سجل هدف فريقه في شباك الأهلي، يتبقى في عقده وقتا طويلا بضع أعوام، وهو لاعب مؤثر مع الفريق ومن حظنا الجيد امتلاك لاعب مثله".

وعن أبرز اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في مباراة الأهلي بتنزانيا قال المدير الفني لـ سيمبا التنزاني: "الثلاثي بواليا وأفشة وأيمن أشرف كانوا الأكثر تميزا في الأهلي، ولا يصح أن نقلل من قيمة أي لاعب أخر، فهذا هو ثالث العالم".

وتابع ديديه جوميز : "سيمبا مازال لديه الكثير ليقدمه حتى يصبح رقما صعبا في المنافسة على الألقاب القارية، وسعيد كوني واحد من المساهمين في تطوير الفريق وتقدمه كرويا".

وأبدى مدرب سيمبا الحالي حزنه لرحيله عن تدريب الإسماعيلي بعض فترة قصيرة لم يمنح الوقت الكافي لإظهار قدراته التدريبية متمنيا للفريق الأصفر التقدم والتطور بشكل مستمر.