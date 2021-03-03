شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: سعداء بنجاح موسيمانى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دانى جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقى لكرة القدم، أننا سعداء بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا تحت قيادة موسيمانى ومشاركته في كأس العالم للأندية، وقدم أداء رائعا شرف أفريقيا.

وقال دانى جوردان في مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سعداء بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا تحت قيادة موسيمانى ومشاركته في كأس العالم للأندية، ونحن في غاية السعادة عندما تولى بيتسو موسيمانى قيادة النادى الأهلى والتتويج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، وأتمنى له التوفيق والتقدم خاصة بعد التتويج بالميدالية البرونزية".

وأضاف دانى جوردان: "الكل في جنوب أفريقيا يعلم من هو النادى الأهلى في أفريقيا وقوته وبطولاته وأنه نادى القرن الأفريقي، وما يقدمه في كأس العالم للأندية، وقدم خير مثال للكرة الأفريقية أمام العالم".

وأوضح رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: "أعتقد أن تولى موسيمانى قيادة الأهلى كانت مفاجأة بنا جميعا، ولكن الناس هنا كانت تقدر ما يفعله موسيمانى وما يقدمه والآن متفهمة ما يقدمه في مصر وتقوية العلاقة بين مصر وجنوب أفريقيا".

وعن انتخابات الكاف، قال دانى جوردان: "موتسيبى الجنوب أفريقي المرشح لرئاسة الكاف قادر على دفع كرة القدم للأمام، وسيمنعنى من التواجد في أي منصب داخل الاتحاد الأفريقي، وعند فوزه سأحتفل بهذا الحدث لأنه قادر على تطوير الكرة الأفريقية ووضعها في الطريق الصحيح وفوزه سيكون في صالح الجميع، وهناك خطط جديدة لمضاعفة موارد الاتحاد الأفريقى حال فوز موتسيبى".