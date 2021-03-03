شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السفارة ينوب عن مصر فى الاجتماع الفنى لبطولتى أفريقيا للطائرة بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى على سفر بعثتا منتخب الناشئات 18سنة و الشباب 19سنة غدا الخميس إلى نيجيريا للمشاركة فى بطولتى أفريقيا المقرر إنطلاقها الخميس بعد ترحيلها يوم ليقام الاجتماع الفنى اليوم الأربعاء .

و قال غزلان فى تصريح لليوم السابع أنه تم الإتفاق مع الإتحاد الأفريقى على حضور مندوب من السفارة الإجتماع الفنى، مشيرا إلى أن الاتحاد المصرى اى انتظار خطاب رسمى من الاتحاد الافريقى يفيد بذلك خاصة بعد سلبية مسحات اللاعبين و اللاعبات .

و أشار غزلان إلى أن الإتحاد الأفريقى تفاوض مع الإتحاد النيجيرى من قبل فى إمكانية تأجيل البطولة و هو ما رفضه الأخير قبل أن يقود فؤاد عبد السلام رئيس لجنة الإحتكام فى البطولة بمحاولات جديدة .

و قال غزلان فى تصريح لـ الخليج 365 أن جميع اللاعبين اللذين خالطوا الإصابات التى ظهرت كورونا قبل السفر فى كلا المنتخبين أثبتت المسحات سلبية الإصابة من فيروس كورونا ، فضلا عن سلبية اللاعبين اللذين تم إستدعائهم لحل محل اللاعبين المصابين بالفيروس اللعين .

واقترح اتحاد الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة على الاتحاد الأفريقى للعبة بتأجيل مباريات مصر فقط فى بطولتى أفريقيا للناشئات 18 سنة والشباب تحت 19 سنة، المقرر انطلاقها بعد رفض الاتحاد النيجيرى تأجيل البطولتين لمدة أسبوع، بسبب إصابات فى منتخبى مصر بفيروس كورونا، إلا أن الاتحاد الأفريقى يصر على حضور مصر للإجتماع الفنى للبطولة وفقا للائحة البطولات بالاتحاد.