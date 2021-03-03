شكرا لقرائتكم خبر عن مودى يكشف حجم إصابته فى مباراة المقاصة والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مودي لاعب المقاصة حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.

قال مودي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "شد خفيف في السمانة والطبيب فضل استبدالي وأتمنى تكون بسيطة وألحق بالمباراة القادمة، والإصابة قد تحتاج أسبوع حتى أكون جاهزا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي".

أوضح مودي: "نعمل على التحضير من الأسفل بشكل دائم ، باعتبارها الطريقة المعتادة التي نعتمد عليها، محملا التعادل أمام المقاولون إلى الإصابات وغياب التوفيق بخلاف مواجهة فريق جيد بحجم المقاولون ويعاني من وضع سيئ في جدول الدوري.

وتعادل فريق المقاصة مع نظيره المقاولون العرب، بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

كان المقاولون العرب الأكثر نشاطا واستحواذا على مجريات اللعب في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة ولكن تسرع لاعبيه وغياب التركيز لم يمكنهم من ترجمة سيطرتهم إلى أهداف.

وشهدت الدقيقة 19 إجراء المقاصة تغيير اضطراري بنزول الليبي مفتاح طقطق بدلا من المدغشقري باولن فوافي بسبب شكوى الأخير من الإصابة وعدم قدرته على استكمال المباراة.

واحتسب طارق مجدي حكم المباراة ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة 27 بداعي عرقلة مفتاح طقطق من قبل فاروقا نور الدين داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتدخل الفار ويستدعي الحكم الذي تراجع عن قراره وطالب باستكمال اللعب وإسقاط الكرة.

وكانت الأفضلية على مدار الـ45 دقيقة لصالح المقاولون العرب، ولكن لاعبيه فشلوا في فك شفرة دفاع الفريق الفيومي، لينته الشوط بدون أهداف.

وشهدت المباراة عمل فني مميز من قبل الجهازين الفنيين للفريقين على مستوى الجمل التكتيكية والتعامل الجيد مع المباراة، ولكن غابت عنها الأهداف، حيث أظهر الفريقين جمل تكتيكية منظمة من أجل اختراق خطوط الفريق المنافس، ولكن بدون جدوى

وجاءت أحداث الشوط الثاني أهدى مما كانت عليها في الشوط الأول ولم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى الفريقين عكس الـ45 دقيقة الأولى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة وصل المقاصة للنقطة 24 في المركز الثالث متساويا مع الأهلي صاحب المركز الثاني في النقاط، ولكن يتفوق الأحمر بفارق الأهداف والمباريات المؤجلة، فيما ارتقى المقاولون للنطقة الـ15 في المركز الثالث عشر.