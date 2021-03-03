رئيس جامعة سوهاج: انهينا انتدابنا لأستاذ القانون بعد "أزمة بنشرقي".. ولم نطلع على الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر رئيس جامعة سوهاج، أحمد عزيز، وضع استاذ القانون الدولي المنتدب لكلية الحقوق اسم لاعب نادي الزمالك أشرف بنشرقي في سؤال بامتحان عن الورث.

وقال عزيز، خلال مداخلة بقناة الزمالك:"لم نتخيل حدوث هذا التصرف فهو تصرف غير مسؤول على الإطلاق، نكن كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك واللاعب والأستاذ هو المسؤول عن الامتحان ولايوجد لدينا سلطة مُسبقة لروؤية الامتحان قبل طرحه وإذا كان الأمور كذلك لمنعناه واتخذنا فوز الواقعة قراراً سريعاً بوقف انتدابه".

وأضاف رئيس جامعة سوهاج:"رد الأستاذ كان أنه استعمل اسم لاعب معروف ليقرب الحالة التي وضعها في السؤال وردنا عليه كان بأنه بإمكانه استخدام اسم حركي أو حروف ولكن وضع اسم لاعب بشكل مباشر هذا تصرف مرفوض".

وأتم رئيس جامعة سوهاج تصريحاته بـ:"أصدرنا بياناً نرفض ذلك ونبدي احترامنا لنادي الزمالك واللاعب الجميع يحبه ويقدره".