رونالدو يسجل رقما تاريخيا ويقود يوفنتوس لإسقاط سبيزيا بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس فريقه للفوز على ضيفه سبيزيا بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 للدوري الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء.

واختتم رونالدو ثلاثية فريقه بهدف متأخر، ليدون هدفه رقم 20 خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، ويصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 20 هدفا أو أكثر بالدوريات الخمس الكبرى في 12 موسما متتاليا.

وحسم يوفنتوس الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم الاسباني الفارو موراتا بهدف في الدقيقة 62 ثم أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يسجل رونالدو قبل دقيقة واحدة من النهاية.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان الوصيف وسبع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر فيما توقف رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.