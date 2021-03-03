فيتا كلوب: صراعنا مع الأهلي وسيمبا "مفتوح".. وواجهنا حرس الحدود لثلاثة أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد ديف ديبا المدير الرياضي لنادي فيتا كلوب الكونغولي، أن صراع التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا سيكون محصورًا بين فريقه مع الأهلي المصري وسيمبا التنزاني.

وأشار ديبا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن فريقه حضر إلى القاهرة قبل موعد لقاء الأهلي بأسبوع كامل للتعود على الطقس والأجواء، ولتقليل مسافة السفر لبعثة فريقه.

وقال ديبا: "جئنا إلى القاهرة قبل مواجهة الأهلي بأسبوع للتأقلم على المناخ والطقس بشكل كافِ، الأمر أفضل بكثير أن نسافر من السودان إلى مصر بدلًا من العودة إلى الكونغو ومنها إلى القاهرة".

وأكمل: "نعرف لاعبي الأهلي جيدًا وقدراتهم الرائعة، ونعرف بيتسو موسيماني المدير الفني أيضًا، لعبنا مباراة ودية بالأمس وتعادلنا خلالها مع حرس الحدود، هدفنا منها كان الحفاظ على اللياقة البدنية وإعداد اللاعبين ولزيادة ثقتهم في أنفسهم".

وأضاف: "أعرف كهربا جيدًا، فهو لاعب متميز وذكي، لكن كرة القدم لا تعتمد على الفردية بل على الجماعية، والأهلي يمتلك هذه الميزة حيث يهاجم ويدافع بشكل جماعي ورأينا في اللقاء الماضي لاعب الوسط يحرز هدفين".

واختتم: "المجموعة مفتوحة، خسرنا أمام سيمبا ثم انتصرنا على المريخ، والأهلي خسر أمام سيمبا، ولذلك فالمجموعة صعبة وكل احتمالات التأهل متاحة للجميع، لكن التأهل سيكون قتالًا بيننا وبين الأهلي وسيمبا".