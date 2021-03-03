رئيس اتحاد جنوب أفريقيا: شعبية الأهلي تضاعفت بوجود موسيماني.. وتزكية رئيسًا لكاف مطروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، أن شعبية النادي الأهلي في بلاده ازدادت بشدة خلال الفترة الماضية خاصة بعد تولي بيتسو موسيماني مهمة الإدارة الفنية للفريق.

وأشار جوردان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الأنباء المتداولة حول تزكية مواطنه باتريس موتسيبي رئيسًا للاتحاد الأفريقي "كاف" ما زالت مطروحة على طاولة المفاوضات الإنتخابية.

وقال جوردان: "الجميع الآن في جنوب أفريقيا بات يعلم من يكون النادي الأهلي، مع وجود بيتسو موسيماني كمدير فني أصبحت الشعبية في ازدياد".

وأكمل: "الجميع يعلم نادي القرن وأفضل نادِ في القارة الأفريقية، والعقلية والمهارات التي يتمتع بها مسؤوليه ولاعبيه، وعندما حقق الفوز على بالميراس كان بمثابة انطلاقة رائعة نحو العالمية ودرسًا للجميع".

واختتم: "الحديث عن تواجد باتريس موتسيبي رئيسًا للكاف بالتزكية مطروح حاليًا على الطاولة، هناك العديد من الأمور التي ندرسها حاليًا وسيتم الإعلان عن كل شيء خلال أيام".