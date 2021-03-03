الدوري الالماني | شالكه يعين خامس مدرب اليوم

عين شالكه متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني اليوم الثلاثاء ديميتريوس جراموزيس مدربًا جديدًا حتى 2022 بعد يومين من إقالة السويسري كريستيان جروس.

وجراموزيس البالغ من العمر 42 عامًا هو لاعب سابق في الدوري الألماني ومنتخب اليونان للشباب وسبق له تدريب أندية في الدرجات الأدنى حتى الآن من بينها دارمشتاد 98 في الدرجة الثانية وسيكون المدرب الخامس لشالكه هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي الحالي لشالكه بيتر كانابل “يثق النادي أن ديميتريوس جراموزيس هو المدرب المناسب للفريق في الثلث الأخير من الموسم.

وأضاف “كلنا نعرف الموقف الرياضي لكن لا تزال هناك 11 مباراة في الدوري ويجب أن نحاول الخروج منها بنتائج طيبة قدر الإمكان. ديميتريوس هو الاختيار المناسب”.

وانفصل شالكه يوم الأحد عن مدربه جروس ومساعده والعديد من مسؤولي النادي من بينهم المدير الرياضي يوخين شنايدر عقب هزيمته 5-1 أمام شتوتجارت في الدوري يوم السبت.

وسيخلف جراموزيس المدرب جروس (66 عامًا)، ودرب ديفيد فاجنر ومانويل باوم وهوب ستيفنز شالكه أيضًا هذا الموسم.