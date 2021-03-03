فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الايطالي “رقم قياسي جديد لرونالدو”

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “يوفنتوس وسبيزيا”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي، والتي شهدت رقمًا قياسيًا جديدًا للنجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

ونقل بث مباشر مباراة يوفنتوس وسبيزيا على قناة بي ان سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما نقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

وأدار اللقاء الحكم الايطالي “خوان لوكا ساشي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

تجاوز يوفنتوس ضيفه “سبيزيا” بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم، ليعود بذلك إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الايطالي بعد تعادله في الجولة الماضية أمام “هيلاس فيورنا”.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث لفريق يوفنتوس ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفًا في كل من المواسم الـ12 الماضية في الدوريات الخمس الكبرى.

وأخذ فريق سبيزيا المبادرة منذ بداية اللقاء، بعدما أطلق ماركيزا تسديدة قوية علت العارضة، وجاء رد يوفنتوس في الدقيقة التاسعة عن طريق فيديريكو كييزا الذي أحرز هدفًا ألغي بداعي التسلل.

وكان كريستيانو رونالدو قريب للغاية من تسجيل الهدف الاول لفريق يوفنتوس في الدقيقة (42)، بعدما أخترق دفاع سبيزيا من الجهة اليسرى قبل أن يسدد كرة صاروخية ارتدت من القائم الأيسر.

وعاد رونالدو في الشوط الثاني ليضيع بنفسه فرصة لا تعوض في الدقيقة (59)، حيث أرسل كولوسيفسكي كرة عرضية مرت من أمام الجميع لتصل إلى النجم البرتغالي الذي فشل في وضع الكرة في الشباك بغرابة شديدة.

وبعد نزوله بثوان قليلة، قابل ألفارو موراتا عرضية بيرنارديسكي بتسديدة أحرز منها الهدف الأول لفريق يوفنتوس في الدقيقة (62)، قبل أن يضاعف فيديريكو كييزا النتيجة بهدف ثانٍ للبيانكونيري في الدقيقة (71)، وبتمريرة من بيرنارديسكي ايضًا.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس، بعد هجمة مرتدة سريعة، وتحصل سبيزيا على ضربة جزاء بعد عرقلة ديميرال لجياسي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن أهدرها جالابينوف لتنتهي المباراة بعدها مباشرة بفوز اليوفي بنتيجة (3-0).

وبهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثالث، ليقلص الفارق مع المتصدر “الانتصر” لـ7 نقاط، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 25 نقطة بالمركز الـ15.

هدف يوفنتوس الاول

الهدف الثاني

الهدف الثالث

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