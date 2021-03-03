مانشستر سيتي يواصل انتصاراته المدوية ويهزم وولفرهامبتون برباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل مانشستر سيتي مسيرة انتصاراته المتتالية وحقق فوزاً رائعاً على ضيفه وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وأقيمت المباراة مساء الثلاثاء وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 15 بهدف أحرزه لاعب وسط الضيوف لياندير ديندونكير بالخطأ في مرماه.



وفي الدقيقة 61 فاجأ وولفرهامبتون الفريق السماوي وأحرز هدف التعادل عن طريق لاعبه كونور كودي من ضربة رأس رائعة.



وتواصلت محاولات مانشستر سيتي لتسجيل هدف التقدم واستمات لاعبو وولفرهامبتون للحفاظ على التعادل إلا أن البرازيلي غابرييل جيسوس أعاد سيتي إلى التقدم بهدف سجله في الدقيقة 80 مستغلاً كرة عائدة من دفاع الفريق الملقب بالذئاب.



وفي الدقيقة 90 أحرز الجزائري رياض محرز نجم المباراة الأول الهدف الثالث لأصحاب الأرض من تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك حارس وولفرهامبتون روي باتريسيو.



ويعد هذا معدل تهديفي رائع لمحرز إذ أنه بذلك ساهم بالأهداف في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2018، كما أنه الهدف رقم 25 للنجم الجزائري مع مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز (مباراته الرقم 81 مع الفريق في المسابقة).



وعاد غابرييل جيسوس إلى هز الشباك مجدداً بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة (90+3).



ووسع مانشستر سيتي الفارق في الصدارة لصالحه إلى 15 نقطة بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطة فيما تجمد رصيد الذئاب عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.



المصدر: بي إن سبورت